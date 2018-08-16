Начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси находится с официальным визитом в КНР

Минск, 16 августа. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев 15—18 августа находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике.



Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе визита планируются переговоры с генерал-полковником Ли Цзочэном, начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества.



17 августа в Цзинане Олег Белоконев будет наблюдать за активной фазой совместных белорусско-китайских контртеррористических учений "Атакующий сокол — 2018" и примет участие в официальной церемонии их закрытия.