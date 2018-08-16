Романчук: ГосСМИ активно используют все инструменты для проявления своей монополистической власти

Минск, 16 августа. Член Совета по развитию предпринимательства, исполнительный директор аналитического центра "Стратегия" Ярослав Романчук предлагает оценить привилегии государственных СМИ Беларуси в области доступа к информации с точки зрения антимонопольного законодательства.

Как сообщил экономист в "Фейсбуке", он направил в совет предложение "О равенстве условий хозяйствования, справедливой конкуренции на рынке информации".



Романчук подчеркнул, что статья 13 Конституции предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Помимо этого Основной закон Беларуси обязывает государство гарантировать "всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности".



По его словам, действующий закон "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" четко определяет понятия конкуренции и монополистической деятельности. Белорусское законодательство, отметил экономист, запрещает разные формы недобросовестной конкуренции.



"В современной экономике рынок информации, аналитики, контент СМИ (видео, печатная продукция, аудио) является неотъемлемой частью коммерческой деятельности. Производство, распространение товара "информация", информационно-аналитических услуг должно подчиняться единым правилам и правовым нормам, гарантирующим свободу конкуренции всем субъектам хозяйствования вне зависимости от формы собственности, противодействие монополистическим дискриминационным практикам, правовую ответственность за свои действия", — считает аналитик.



Он убежден, что с учетом особых характеристик информации как продукта "критически важно обеспечить выполнение статьи 13 Конституции Республики Беларуси на рынке данного товара и услуг". "Режим открытой, честной конкуренции на рынке информации, аналитики и контента является неотъемлемой частью системы общественного, гражданского и парламентского контроля за качеством системы государственного управления в целом, так и за соблюдение Закона всеми органами государственной власти, бизнеса и гражданского общества. Широкое распространение дискриминационных практик в этом сегменте экономики увеличивает риски распространения коррупционных практик, злоупотреблений властью, снижения качества государственного управления, недобросовестной конкуренции на рынке товаров и услуг, а также увеличивает риски эрозии нематериальных активов добросовестных коммерческих организаций и государства", — говорится в предложении.



Романчук подчеркивает, что белорусский рынок информации, контента и аналитики характеризуется опасными проявлениями дискриминационных, монополистических практик со стороны государственных производителей, которые по факту работают в рамках единого государственного холдинга под руководством Министерства информации. "Имеет место грубый конфликт интересов, когда в одном органе государственного управления концентрируются функции законодателя, регулятора, лицензиара, коммерсанта, финансиста и контролера. Управляющая компания холдинга "Государственные СМИ", ее ключевые производители (БелТА, БТ/ОНТ/СТВ, "СБ" и другие) активно использует финансовые, административные, регуляторные и бюрократические инструменты для проявления своей монополистической власти, что ведет к дискриминации частных производителей информации/контента и аналитики", — считает эксперт.



В результате, приходит к выводу Романчук, государственные производители информации имеют нерыночные преимущества и на рынке рекламы. "Посредством таких инструментов, как аккредитация на мероприятия, проводимые разными органами госуправления, доступ к стенограммам заседаний органов госуправления, к финансовым показателям открытых акционерных обществ, к процессу обсуждения и принятия актов законодательства, аренда помещений, условия доступа к типографиям, телевидению и радио, происходит дискриминация частных субъектов коммерческой деятельности на рынке информации, контента и аналитики", — полагает член совета.



По его мнению, ситуацию усугубляет избирательное бюджетное дотирование государственных производителей на этом рынке. "В результате имеет место ситуация, когда деньги налогоплательщиков идут на производство информации, контента и аналитики для всех граждан и субъектов хозяйствования как общественного блага, а отдельные государственные производители информации присваивают себе эту информацию, контент с целью перепродажи своим частным конкурентам на рынке информации и информационно-аналитических услуг, а также для монетизации своих нерыночных преимуществ на рынке. К тому же частные коммерческие организации не могут претендовать на бюджетные дотации, льготные ставки по аренде помещений, а также на гарантированное получение рекламных контрактов с государственными субъектами хозяйствования", — пишет Романчук.



Он подчеркивает, что государственные СМИ обладают существенным нерыночным преимуществом, имея приоритетный, эксклюзивный доступ к ньюсмейкерам разных уровней, руководству органов государственного управления и коммерческих организаций. "Таким образом, на рынке информации, контента и аналитики имеют место системные грубые нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". В стране в этом сегменте экономики созданы административно-правовые условия, которые блокируют гражданам Республики Беларусь реализацию их конституционных прав, в частности вытекающих из статьи 13 Основного закона страны", — подчеркивает эксперт.



Романчук предлагает Совету по развитию предпринимательства рассмотреть этот вопрос, запросить у МАРТ оценку состояния конкурентного поля, у Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) — оценку состояния рынка производителей информации с точки зрения соблюдения прав человека, а также норм и стандартов ОБСЕ, Совета Европы, международных стандартов функционирования рынка.



По его мнению, необходимо также привлечь Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Комитет госбезопасности для оценки состояния информационного рынка и изложения "аргументов и фактов, которые стали основой возбуждения уголовных дел против представителей частных коммерческих организаций".



Кроме того, экономист предлагает рекомендовать правительству внести изменения в акты законодательства, регулирующие рынок производства информации, для ликвидации монополистических, дискриминационных практик, ликвидации конфликта интересов (разделение функций регулятора, производителя, лицензиара и контролера). Он также считает необходимым создать условия для предоставления информации органами государственного управления, государственными коммерческими организациями всем производителям информации и аналитики вне зависимости от формы собственности.



Утром 7 августа Следственный комитет Беларуси распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)". Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



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