16.08.2018 12:12 Общество, Политика
Верховный суд оставил без изменений приговор экс-фигуранту дела "Белого легиона" Андрею Белявскому за хранение патрона
Минск, 16 августа. Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы экс-фигуранту дела "Белого легиона" Андрею Белявскому за хранение патрона и оставил первоначальный приговор в силе, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Белявский получил по почте ответ за подписью заместителя председателя Верховного суда Руслана Анискевича, в котором сказано, что результаты суда первой инстанции о виновности Белявского "соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются правильными и по существу не оспариваются в жалобе". Доводы о чрезмерной строгости и неадекватности поступку назначенного наказания Верховный суд счел необоснованными.
Таким образом, все средства внутренней защиты по делу за хранение патрона у бывшего фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков исчерпаны, отмечают правозащитники.
Белявский, обвиненный в хранении дома патрона к автомату Калашникова, приговорен к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества (так называемая домашняя химия). Решение вынес 12 января суд Ленинского района Минска.
Патрон обнаружили оперативные сотрудники во время обыска в доме Белявского весной 2017 года, когда он стал фигурантом "дела патриотов". Белявского задержали 28 марта 2017 года и обвинили по ч. 3 ст. 293 УК (обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках). 2 июня его отпустили из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. В том же месяце дело о подготовке массовых беспорядков, возбужденное в преддверии Дня Воли 25 марта, было прекращено, а второе возбужденное уголовное дело (о создании незаконного вооруженного формирования) — передано из КГБ в Следственный комитет. 27 ноября СК закрыл дело о вооруженном формировании в связи с тем, что, как было установлено, действия фигурантов не были направлены на насильственное изменение конституционного строя. Уголовное дело по факту найденного у Белявского патрона было возбуждено в начале декабря.
Белявский получил по почте ответ за подписью заместителя председателя Верховного суда Руслана Анискевича, в котором сказано, что результаты суда первой инстанции о виновности Белявского "соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются правильными и по существу не оспариваются в жалобе". Доводы о чрезмерной строгости и неадекватности поступку назначенного наказания Верховный суд счел необоснованными.
Таким образом, все средства внутренней защиты по делу за хранение патрона у бывшего фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков исчерпаны, отмечают правозащитники.
Белявский, обвиненный в хранении дома патрона к автомату Калашникова, приговорен к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества (так называемая домашняя химия). Решение вынес 12 января суд Ленинского района Минска.
Патрон обнаружили оперативные сотрудники во время обыска в доме Белявского весной 2017 года, когда он стал фигурантом "дела патриотов". Белявского задержали 28 марта 2017 года и обвинили по ч. 3 ст. 293 УК (обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках). 2 июня его отпустили из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. В том же месяце дело о подготовке массовых беспорядков, возбужденное в преддверии Дня Воли 25 марта, было прекращено, а второе возбужденное уголовное дело (о создании незаконного вооруженного формирования) — передано из КГБ в Следственный комитет. 27 ноября СК закрыл дело о вооруженном формировании в связи с тем, что, как было установлено, действия фигурантов не были направлены на насильственное изменение конституционного строя. Уголовное дело по факту найденного у Белявского патрона было возбуждено в начале декабря.