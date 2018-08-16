На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, но ослаб к евро

Минск, 16 августа. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 августа белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, но ослаб к евро.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0064 рубля (0,27%) и составил 2,3347 рубля.



Курс доллара США снизился на 0,0015 рубля (0,07%) до 2,0533 рубля.



Курс российского рубля уменьшился на 0,0156 рубля (0,51%) и составил 3,0709 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 71 доллара за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 42 копейки до 66,87 рубля.