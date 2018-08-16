16.08.2018 13:41 Экономика, Финансы
На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, но ослаб к евро
Минск, 16 августа. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 августа белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, но ослаб к евро.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0064 рубля (0,27%) и составил 2,3347 рубля.
Курс доллара США снизился на 0,0015 рубля (0,07%) до 2,0533 рубля.
Курс российского рубля уменьшился на 0,0156 рубля (0,51%) и составил 3,0709 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 71 доллара за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 42 копейки до 66,87 рубля.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0064 рубля (0,27%) и составил 2,3347 рубля.
Курс доллара США снизился на 0,0015 рубля (0,07%) до 2,0533 рубля.
Курс российского рубля уменьшился на 0,0156 рубля (0,51%) и составил 3,0709 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 71 доллара за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 42 копейки до 66,87 рубля.