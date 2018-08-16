Рост объема промышленного производства в январе—июле затормозился до 7,5%

Минск, 16 августа. Рост объема промышленного производства в Беларуси в январе—июле затормозился до 7,5% и составил 61,8 млрд рублей, следует из данных Национального статистического комитета.



Как сообщалось, в январе—июне 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 53 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 7,8% больше к уровню такого же периода 2017 года. Таким образом, за месяц снижение составило 0,3 процентного пункта.



В январе прирост промпроизводства составил 9,7%, январе-феврале — 10,3%, январе-марте — 9,4%, январе-апреле — 8,8%, январе-мае — 8,3%. В 2017 году промпроизводство выросло на 6,1%. За июль 2018 года к июлю 2017 года оно увеличилось на 5,7%.



В горнодобывающей промышленности в январе—июле рост составил 3,1%, в обрабатывающей — 8,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 6,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 0,5%.



Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за семь месяцев 2018 года превысил уровень семи месяцев 2017-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования (на 18,1%), изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,5%), транспортных средств и оборудования (на 12,5%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,7%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,4%).



О том, что промышленность и в этом году останется локомотивом белорусской экономики, заявил журналистам 23 февраля на коллегии Министерства промышленности вице-премьер Владимир Семашко. За последние 15 лет, за исключением кризисных годов, отметил он, промышленность прирастала в среднем на 8,2% в год. Ее доля в мировом промышленном производстве выросла в 2,3 раза до 0,13%. "Вроде небольшая доля, но стоит учитывать, что мы маленькая страна", — отметил Семашко.

