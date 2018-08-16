Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/16/968991/
Дата распечатки: 16.08.2018 18:25
 
16.08.2018 16:47 Экономика

Прирост белорусского ВВП в январе—июле продолжил торможение

Минск, 16 августа. Согласно первой оценке за январь—июль 2018 года объем валового внутреннего продукта Беларуси в текущих ценах составил 66,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню января—июля 2017 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе—июле 2018 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,1%.

В январе 2018 года ВВП вырос на 4,8%, в январе—феврале — на 5,7%, январе—марте — на 5,2%, январе—апреле — на 4,8%, январе—мае — на 4,7%, январе—июне — на 4,5%. Таким образом, за июль рост затормозился на 0,1 процентного пункта.

Рост белорусской экономики замедляется, но остается на высоком уровне, что может говорить о завершении фазы восстановления экономической активности. Такой вывод содержится в июльском макрообзоре, подготовленном Евразийским банком развития.

Как отмечают аналитики ЕАБР, в июне 2018 года реальный ВВП в Беларуси увеличился на 3,6% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, а по итогам первого полугодия рост экономики составил 4,5% в годовом выражении (в январе—мае 2018 года — 4,7%).

"Основным фактором снижения темпов роста является более сдержанная динамика промышленного производства и инвестиционной активности", — делают вывод экономисты.

Согласно прогнозам ЕАБР, рост белорусской экономики по итогам 2018 года составит 3,7%.
Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 16 Август 2018, 18:25
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск