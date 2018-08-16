Прирост белорусского ВВП в январе—июле продолжил торможение

Минск, 16 августа. Согласно первой оценке за январь—июль 2018 года объем валового внутреннего продукта Беларуси в текущих ценах составил 66,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню января—июля 2017 года.



Индекс-дефлятор ВВП в январе—июле 2018 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,1%.



В январе 2018 года ВВП вырос на 4,8%, в январе—феврале — на 5,7%, январе—марте — на 5,2%, январе—апреле — на 4,8%, январе—мае — на 4,7%, январе—июне — на 4,5%. Таким образом, за июль рост затормозился на 0,1 процентного пункта.



Рост белорусской экономики замедляется, но остается на высоком уровне, что может говорить о завершении фазы восстановления экономической активности. Такой вывод содержится в июльском макрообзоре, подготовленном Евразийским банком развития.



Как отмечают аналитики ЕАБР, в июне 2018 года реальный ВВП в Беларуси увеличился на 3,6% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года, а по итогам первого полугодия рост экономики составил 4,5% в годовом выражении (в январе—мае 2018 года — 4,7%).



"Основным фактором снижения темпов роста является более сдержанная динамика промышленного производства и инвестиционной активности", — делают вывод экономисты.



Согласно прогнозам ЕАБР, рост белорусской экономики по итогам 2018 года составит 3,7%.