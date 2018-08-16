Лукашенко подписал указ об отставке министров Черного и Вовка

Минск, 16 августа. За невыполнение поручений по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к ответственности привлечен ряд должностных лиц. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 16 августа пресс-служба президента.



Анатолий Черный и Виталий Вовк освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно.



Строгий выговор объявлен председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.



Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии.



Указом предписано председателю Витебского облисполкома освободить Александра Позняка от должности председателя Оршанского райисполкома и назначить на эту должность Игоря Исаченко.



14 августа Лукашенко провел совещание на тему развития Оршанского района. Он поручил внести предложения о заменах в правительстве, найти замену председателю Оршанского райисполкома. Председателю облисполкома Шерстневу объявлен строгий выговор "за безобразное, безответственное отношение к порученному делу".



"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно! В бухгалтерии зарылись. Всех до единого", — заявил Лукашенко.



"Он (Черный. — БелаПАН.) сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнив поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? Президент поставил публично перед народом, железобетонно задачу — решить, и точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть и он управляет страной, раз уж на то пошло. А вы занялись саботажем", — сказал белорусский руководитель.



"Двигалеву и Засю — полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию — пойдут туда же. Всех остальных, ответственных и прочих, я просто предупреждаю", — заявил Лукашенко.



Черный возглавлял Минстройархитектуры около пяти лет. Он был назначен на должность министра 15 октября 2013 года. Вовк руководил Минпромом с 27 декабря 2014 года.