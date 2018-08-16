Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/16/969021/
Дата распечатки: 16.08.2018 20:00
 
16.08.2018 19:15 Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Минск, 16 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой".

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 16 августа пресс-служба президента.

Кадыров впервые посетил Минск 25 сентября 2017 года. "Я президента Лукашенко уважаю. И не только я. Он пользуется большим уважением на Кавказе, в России. Это государственный деятель, который знает, что хочет его народ, и добивается этого. Это все видят!" — заявил тогда глава Чечни.

По его мнению, от политики США и их союзников пострадали миллионы людей в Ливии, Афганистане, Сирии, Ираке и других странах. "Я уверен, то же самое было бы и у вас, если бы не Александр Григорьевич. Он волевой, дальновидный, последовательный в своих действиях политик. Он пользуется огромным доверием своего народа. Поэтому на вашей земле царят мир и благополучие, республика процветает", — сказал Кадыров.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 16 Август 2018, 20:00
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск