Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Минск, 16 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой".



Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 16 августа пресс-служба президента.



Кадыров впервые посетил Минск 25 сентября 2017 года. "Я президента Лукашенко уважаю. И не только я. Он пользуется большим уважением на Кавказе, в России. Это государственный деятель, который знает, что хочет его народ, и добивается этого. Это все видят!" — заявил тогда глава Чечни.



По его мнению, от политики США и их союзников пострадали миллионы людей в Ливии, Афганистане, Сирии, Ираке и других странах. "Я уверен, то же самое было бы и у вас, если бы не Александр Григорьевич. Он волевой, дальновидный, последовательный в своих действиях политик. Он пользуется огромным доверием своего народа. Поэтому на вашей земле царят мир и благополучие, республика процветает", — сказал Кадыров.