Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/16/969025/
Дата распечатки: 16.08.2018 20:00
 
16.08.2018 19:30 Экономика

Семашко возглавил оргкомитет по подготовке Белорусского промышленного форума-2019

Минск, 16 августа. Распоряжением премьер-министра Андрея Кобякова от 16 августа создан оргкомитет по подготовке и проведению Белорусского промышленного форума. Его возглавил вице-премьер Владимир Семашко.

Оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение мероприятия с 17 по 20 сентября 2019 года в Минске, сообщила пресс-служба правительства.

Белорусский промышленный форум проводится с 1997 года. Его цель — "содействие предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций", отмечается в релизе.

За годы проведения форума участие в нем приняли компании более чем из 30 стран. Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200—300 организаций, около 150 компаний вошло в число постоянных экспонентов.

Последний форум прошел 29 мая — 1 июня 2018 года. Оргкомитет также возглавлял Семашко.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 16 Август 2018, 20:00
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск