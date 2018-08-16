Семашко возглавил оргкомитет по подготовке Белорусского промышленного форума-2019

Минск, 16 августа. Распоряжением премьер-министра Андрея Кобякова от 16 августа создан оргкомитет по подготовке и проведению Белорусского промышленного форума. Его возглавил вице-премьер Владимир Семашко.



Оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение мероприятия с 17 по 20 сентября 2019 года в Минске, сообщила пресс-служба правительства.



Белорусский промышленный форум проводится с 1997 года. Его цель — "содействие предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций", отмечается в релизе.



За годы проведения форума участие в нем приняли компании более чем из 30 стран. Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200—300 организаций, около 150 компаний вошло в число постоянных экспонентов.



Последний форум прошел 29 мая — 1 июня 2018 года. Оргкомитет также возглавлял Семашко.