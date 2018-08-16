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Дата распечатки: 16.08.2018 20:00
 
16.08.2018 19:42 Культура

Лукашенко наградил гендиректора Третьяковской галереи орденом Франциска Скорины

Минск, 16 августа. За "особые заслуги в культурно-просветительской деятельности и значительные успехи в деле укрепления и развития белорусско-российских культурных связей" генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова награждена орденом Франциска Скорины.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 16 августа пресс-служба президента.
БелаПАН.

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