Минское "Динамо" проиграло "Зениту" 1:8 и выбыло из квалификации Лиги Европы

Минск, 16 августа. Футболисты минского "Динамо" выбыли из Лиги Европы. В третьем квалификационном раунде команда Сергея Гуренко после домашней победы 4:0 проиграла на выезде российскому "Зениту" со счетом 1:8 (в дополнительное время). При этом в Санкт-Петербурге соперник с 72-й до 121-й минуты играл в меньшинстве после удаления аргентинского полузащитника Паредеса.



Мячи забили: у "Динамо" — Яхая (99), у "Зенита" — Паредес (22), Нобоа (66), Дзюба (75, 79, 115, с пенальти), Дриусси (109), Мак (120+2, с пенальти, 120+3).



Состав гостей: Горбунов, Швецов, Галович (капитан), Яхая, Роша (Гаврилович, 92), Треботич (Наваловский, 72), Иванов (Макась, 64), Бегунов, Хващинский (Капленко, 55), Шитов, Корзун. В запасе: Игнатович, Гуренко, Антилевский. Предупреждения получили Бегунов (22) и Швецов (45+2, 120+1). Удален Швецов (120+1).



Динамовцы играли без сербского нападающего Уроша Николича, который забил "Зениту" в Минске два мяча. Причины его отсутствия на поле неизвестны.



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 8:36 в пользу "Зенита" (первый тайм — 4:10; второй тайм — 2:16; третий тайм — 2:2; четвертый тайм — 0:8), из них в створ ворот — 3:18 (1:6; 0:7; 2:1; 0:4), угловые удары — 0:8 (0:3; 0:4; 0:1; 0:0), штрафные удары — 18:23 (9:10; 6:4; 3:3; 0:6), офсайды — 6:6 (3:4; 2:1; 0:1; 1:0).



В плей-офф квалификации ЛЕ "Зенит" встретится с норвежским "Мольде" (23 августа дома, 30-го — в гостях). Скандинавы в 3-м квалификационном раунде турнира выиграли у шотландского "Хиберниана" (0:0 в гостях, 3:0 дома).