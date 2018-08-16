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Дата распечатки: 16.08.2018 23:04
 
16.08.2018 22:11 Финансы, Политика

Банк БелВЭБ опроверг сообщения о новых американских санкциях

Минск, 16 августа. Банк БелВЭБ опроверг сообщения о новых американских санкциях, якобы введенных 15 августа.

"16 августа 2018 года некоторые белорусские интернет-ресурсы распространили недостоверную информацию относительно того, что США якобы с 15 августа 2018 года ввели санкции против ОАО "Банк БелВЭБ". Поясняем, что в отношении ОАО "Банк БелВЭБ" действуют секторальные санкции США с июля 2014 года. Ограничения в отношении ОАО "Банк БелВЭБ" распространяются исключительно на привлечение банком финансирования и размещения акций (и других финансовых инструментов) в США", — отмечается в релизе.

15 августа "в отношении ОАО "Банк БелВЭБ" на сайте OFAC были только актуализированы реквизиты банка, касающиеся SWIFT/BIC кода. Никаких новых санкций в отношения банка не вводилось".

"Секторальные санкции не оказывают существенного влияния на операции ОАО "Банк БелВЭБ", на его финансовое состояние", — утверждается в сообщении.
БелаПАН.

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