Брестское "Динамо" также выбыло из квалификации Лиги Европы

Минск, 16 августа. Вместе с минским "Динамо" из квалификации Лиги Европы УЕФА выбыли динамовцы Бреста.



16 августа в ответном матче третьего раунда отбора белорусская команда выиграла на своем поле у кипрского "Аполлона" — 1:0 (Нехайчик, 86), но в плей-офф квалификации прошел соперник благодаря крупной победе на своем поле неделей ранее (4:0).



Статистика (подсчет УЕФА): удары по воротам — 15:5 в пользу хозяев, из них в створ ворот — 4:2, угловые удары — 7:6, штрафные удары — 10:15, офсайды — 1:5.



Как уже сообщалось, минское "Динамо" по итогам двух встреч проиграло российскому "Зениту" (4:0 дома, 1:8 в гостях).