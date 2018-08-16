Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/16/969052/
Дата распечатки: 17.08.2018 00:55
 
16.08.2018 22:52 Спорт

Брестское "Динамо" также выбыло из квалификации Лиги Европы

Минск, 16 августа. Вместе с минским "Динамо" из квалификации Лиги Европы УЕФА выбыли динамовцы Бреста.

16 августа в ответном матче третьего раунда отбора белорусская команда выиграла на своем поле у кипрского "Аполлона" — 1:0 (Нехайчик, 86), но в плей-офф квалификации прошел соперник благодаря крупной победе на своем поле неделей ранее (4:0).

Статистика (подсчет УЕФА): удары по воротам — 15:5 в пользу хозяев, из них в створ ворот — 4:2, угловые удары — 7:6, штрафные удары — 10:15, офсайды — 1:5.

Как уже сообщалось, минское "Динамо" по итогам двух встреч проиграло российскому "Зениту" (4:0 дома, 1:8 в гостях).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 17 Август 2018, 00:55
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск