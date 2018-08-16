Обзор важнейших событий 16 августа 2018 года

Минск, 16 августа. Член Совета по развитию предпринимательства, исполнительный директор аналитического центра "Стратегия" Ярослав Романчук предлагает оценить привилегии государственных СМИ в области доступа к информации с точки зрения антимонопольного законодательства. Он направил в совет предложение "О равенстве условий хозяйствования, справедливой конкуренции на рынке информации". Романчук подчеркнул, что статья 13 Конституции предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Основной закон обязывает государство гарантировать "всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности". По словам Романчука, действующий закон "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" четко определяет понятия конкуренции и монополистической деятельности. Законодательство, отметил экономист, запрещает разные формы недобросовестной конкуренции. "В современной экономике рынок информации, аналитики, контент СМИ (видео, печатная продукция, аудио) является неотъемлемой частью коммерческой деятельности. Производство, распространение товара "информация", информационно-аналитических услуг должно подчиняться единым правилам и правовым нормам, гарантирующим свободу конкуренции всем субъектам хозяйствования вне зависимости от формы собственности, противодействие монополистическим дискриминационным практикам, правовую ответственность за свои действия", — считает аналитик.



За невыполнение поручений по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к ответственности привлечен ряд должностных лиц. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Анатолий Черный и Виталий Вовк освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно.Строгий выговор объявлен председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу. Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии. Председателю Витебского облисполкома предписано освободить Александра Позняка от должности председателя Оршанского райисполкома.



Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой".



Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец вышел на свободу после 10-суточного административного ареста. "У меня есть хорошая новость и плохая, — сообщил Северинец. — Мне вернули рукопись романа "Беларусалім", конфискованную в прошлый раз. Там стояло очень много разных подписей, и когда я вернулся на Окрестина, мне все эти бумаги отдали". Плохая новость, сказал политик, в том, что его держали в одной камере с тремя ВИЧ-инфицированными: "Я знаю, что таких людей должны держать в отдельных помещениях. Но одного ВИЧ-инфицированного в третьей степени заболевания, видимо, искали по всему Минску, потому что ему дали пять суток за события 2011 года". Северинец подчеркнул, что намерен и дальше участвовать в кампании по защите Куропат.