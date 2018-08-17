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Дата распечатки: 17.08.2018 05:15
 
17.08.2018 03:58 Спорт

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, победив пятую ракетку мира

Минск, 17 августа. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-е место в рейтинге ВТА) вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США) с призовым фондом 2.874.299 долларов.

В ночь на 17 августа лучшая спортсменка страны 2017 года по итогам опроса БелаПАН победила в третьем круге Каролин Гарсия из Франции (5) — 6:3, 3:6, 7:5. Во втором раунде Гарсия выиграла у Виктории Азаренко (87) — 6:4, 7:5.

На старте турнира Соболенко одолела Йоханну Конта из Великобритании (39) — 4:6, 6:3, 6:4, а затем — восьмую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии — 2:6, 6:3, 7:5.

За выход в полуфинал Соболенко будет соперничать с американкой Мэдисон Кейс (США, 13), которая в третьем раунде выбила немку Ангелику Кербер (4) — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Год назад белорусская спортсменка дебютировала в Цинциннати и не смогла пройти дальше второго круга квалификации. Тогда она занимала 110-е место в рейтинге.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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