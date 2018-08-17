Лукашенко поздравил президентов Габона и Индонезии с национальными праздниками

Минск, 17 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу с национальным праздником — Днем независимости.



"Уверен, что налаживание плодотворного белорусско-габонского сотрудничества отвечает интересам наших народов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Глава государства отметил, что Габон "достиг значительных успехов в решении актуальных вопросов социально-экономического развития и благодаря конструктивной внешней политике пользуется высоким авторитетом в Центральной Африке и за ее пределами".



Лукашенко пожелал габонскому коллеге "здоровья, счастья и осуществления планов, а жителям Габона — мира и благополучия".



Также Лукашенко поздравил с Днем независимости президента Республики Индонезия Джоко Видодо. Глава белорусского государства уверен, что развитие взаимовыгодного сотрудничества "на основе активного расширения двусторонних контактов на всех уровнях и впредь будет способствовать процветанию обеих стран".



Лукашенко пожелал Видодо "крепкого здоровья, плодотворной деятельности, а также мира и благополучия гражданам Индонезии".