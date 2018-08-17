В выходные будет ограничено движение по проспекту Победителей в Минске

Кроме того, в связи с асфальтированием улицы Горовца, на которой идет капитальный ремонт и модернизация, с 6.00 18 августа до 22.00 19 августа, а также с 6.00 25 августа до 22.00 26 августа будет закрыто движение всех видов транспорта на участке от улицы Ванеева до улицы Плеханова.



Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.



Минск, 17 августа. В субботу и воскресенье, 18—19 августа, в столице будет временно ограничено движение всех видов транспорта по некоторым улицам, сообщает управление ГАИ Мингорисполкома.Движение по проспекту Победителей ограничат в связи с проведением международных соревнований "Гран-при Минска" и "Кубок Минска" по велосипедному спорту на шоссе.Так, с 10.30 до 11.30 и с 14.30 до 15.30 для движения будет закрыт проспект Победителей на участке от моста, расположенного над улицей Немига, до поселка Ждановичи.19 августа движение на проспекте Победителей закроют с 10.30 до 13.30 от моста над улицей Немига до перекрестка с проспектом Машерова; с 13.30 до 18.00 — от моста над улицей Немига до перекрестка с улицей Ратомская.