СК проводит проверку по факту "ухудшения здоровья" работников кричевского предприятия по выращиванию грибов

Минск, 17 августа. Кричевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту ухудшения здоровья работников предприятия, которое занимается выращиванием грибов.



Как сообщает СК в приложении "Телеграмм", в ходе проверки будет изучена медицинская документация, а также истребованы результаты исследований, которые проводятся Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.



Как сообщалось, с 7 по 12 августа в Кричевском районе (Могилевская область) 13 работников предприятия "Инфэн" обратились в учреждения здравоохранения. Из них 8 человек были госпитализированы.



В результате медицинского исследования аллергических реакций на споры грибов, а также отравлений у этих лиц не установлено. Их состояние улучшилось, и в настоящий момент госпитализированным остается только один человек.



Предприятие с китайским капиталом "Инфэн" создано в Беларуси в 2017 году и расположено на территории бывшей военной части у деревни Красная Буда в Кричевском районе. Занимается выращиванием грибов шиитаке и продажей их как на территории страны, так и за рубеж.