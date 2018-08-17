Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве, от которого пострадали 66 человек

Минск, 17 августа. Прокуратура Витебской области направила в суд Первомайского района Витебска уголовное дело в отношении 24-летней жительницы областного центра. Ее обвиняют в мошенничестве, от которого пострадали 66 человек.



Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, с 2016 года женщина "обманом, злоупотребляя доверием знакомых, под предлогами поездки на свадьбу, организации фотосессий и других обстоятельств, противоправно завладела чужим имуществом и распорядилась им по своему усмотрению".



Кроме того, она разместила в интернете на сайтах kufar.by и vk.com объявления о продаже женских шуб, колясок, детской одежды и других вещей, которых у нее в действительности не было. Женщина просматривала указанные сайты, чтобы выявить людей, желавших приобрести эти товары. Далее она сообщала потенциальным покупателям о наличии у нее интересовавших их вещей, возможности продать и передать их общественным транспортом или другим способом.



Женщина завладела и пыталась завладеть деньгами людей, которые они переводили на банковские карточки лиц, не осведомленных о ее преступном умысле.



Обвиняемая причинила материальный ущерб более чем на 18 тыс. рублей, значительную часть которого возместила до направления дела в суд. Ее действия квалифицированы как мошенничество по ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК и покушение на мошенничество по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209 УК.



Ранее примененную к женщине меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.