Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/17/969091/
Дата распечатки: 17.08.2018 14:43
 
17.08.2018 13:29 Экономика, Финансы

Доллар США и российский рубль подешевели перед выходными

Минск, 17 августа. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 августа белорусский рубль ослаб к евро, укрепился — к доллару и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0019 рубля (0,08%) и составил 2,3316 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0025 рубля (0,32%) до 2,0508 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0099 рубля (0,32%) и составил 3,0610 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 72 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,0175 рубля и составил 66,8757 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 17 Август 2018, 14:43
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск