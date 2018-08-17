Доллар США и российский рубль подешевели перед выходными

Минск, 17 августа. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 августа белорусский рубль ослаб к евро, укрепился — к доллару и российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0019 рубля (0,08%) и составил 2,3316 рубля.



Курс доллара США снизился на 0,0025 рубля (0,32%) до 2,0508 рубля.



Курс российского рубля уменьшился на 0,0099 рубля (0,32%) и составил 3,0610 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 72 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,0175 рубля и составил 66,8757 рубля.