В Жлобинском районе пассажирский автобус столкнулся с лошадью

Минск, 17 августа. В Жлобинском районе Гомельской области ночью 17 августа пассажирский автобус столкнулся с лошадью, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.



В 2 часа 10 минут спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о дорожно-транспортном происшествии на трассе М5 в районе деревни Завод.



На месте выяснилось, что рейсовый автобус "Неоплан" 2003 года выпуска столкнулся с лошадью, которая разбила лобовое стекло и влетела в салон. В результате животное оказалась зажато в салоне.



В момент ДТП в автобусе находились 29 пассажиров, 2 водителя, которые покинули автобус самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. Никто из людей не пострадал.



Спасатели при помощи специального оборудования и инструментов извлекли лошадь из салона автобуса. Пассажиров через полтора часа после происшествия забрал с места ДТП новый автобус.