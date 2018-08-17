Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/17/969096/
Дата распечатки: 17.08.2018 14:43
 
17.08.2018 14:05 Общество

В Жлобинском районе пассажирский автобус столкнулся с лошадью

Минск, 17 августа. В Жлобинском районе Гомельской области ночью 17 августа пассажирский автобус столкнулся с лошадью, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В 2 часа 10 минут спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о дорожно-транспортном происшествии на трассе М5 в районе деревни Завод.

На месте выяснилось, что рейсовый автобус "Неоплан" 2003 года выпуска столкнулся с лошадью, которая разбила лобовое стекло и влетела в салон. В результате животное оказалась зажато в салоне.

В момент ДТП в автобусе находились 29 пассажиров, 2 водителя, которые покинули автобус самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. Никто из людей не пострадал.

Спасатели при помощи специального оборудования и инструментов извлекли лошадь из салона автобуса. Пассажиров через полтора часа после происшествия забрал с места ДТП новый автобус.
Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 17 Август 2018, 14:43
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск