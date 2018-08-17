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Дата распечатки: 17.08.2018 16:28
 
17.08.2018 14:42 Общество

В Гродно милиция проводит разбирательство в отношении местного жителя, повесившего свою собаку

Минск, 17 августа. В Гродно милиция проводит разбирательство в отношении местного жителя в связи с жестоким обращением с животным.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, несколько дней назад житель частного дома в микрорайоне Грандичи повесил свою дворовую собаку. По словам мужчины, когда он вышел во двор, собака начала вести себя агрессивно. Он поймал животное и повесил на дереве.

Спустя несколько дней мертвую собаку обнаружили местные жители и сообщили в милицию.

"Личность мужчины, лишившего жизни питомца, установлена, проводится проверка, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Согласно ч. 1 ст. 339-1 УК, жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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