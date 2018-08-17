В Беларуси одиннадцатый раз с начала года повышаются цены на бензин

Минск, 17 августа. 18 августа стоимость автомобильного топлива будет увеличена в Беларуси на одну копейку, сообщает государственный концерн "Белнефтехим".



Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,31 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,39 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,6 рубля, дизельного топлива — 1,39 руб.



По данным "Белнефтехима", за семь месяцев 2018 года по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35%. При этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, за указанный период выросли в среднем на 14%.



"Текущий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не компенсирует НПЗ обоснованные затраты на производство, в результате чего нефтеперерабатывающая отрасль по итогам работы за указанный период получила убытки, — поясняли в концерне. — На основании мониторинга основных факторов, влияющих на стоимость моторного топлива, — цены на нефть, налоговой нагрузки, уровня цен в сопредельных государствах, курсов валют, других показателей, а также с учетом финансового состояния нефтеперерабатывающей отрасли Республики Беларусь, концерном принято решение о продолжении политики поэтапного повышения цен на автомобильное топливо".



В 2018 году бензин дорожал десять раз: 8 февраля — на 2 копейки, 10, 15, 24, 30 марта, 4, 14 апреля, 12 и 15 мая, 12 августа — на копейку. Дизтопливо дорожало девять раз (в феврале—марте и мае, а также августе синхронно с бензином) и дешевело — дважды (14 и 27 апреля — оба раза на копейку).



В 2017 году цена на топливо увеличивалась семь раз, а до этого более двух лет (после 13 января 2015 года) не менялась.