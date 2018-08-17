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Дата распечатки: 17.08.2018 17:50
 
17.08.2018 16:08 Общество, Экономика

Совет по развитию предпринимательства предлагает сформировать единый ресурс с информацией о доходах граждан

Минск, 17 августа. Совет по развитию предпринимательства предлагает сформировать единый ресурс, концентрирующий информацию о доходах граждан из различных источников. Соответствующее обращение направлено в правительство, сообщает сайт совета.

В соответствии с указом президента от 29 августа 2016 года № 332 "О предоставлении безналичных жилищных субсидий" с 1 января 2019 года для организаций и индивидуальных предпринимателей вводится обязанность предоставлять в налоговые органы сведения о доходах, выплачиваемых физическим лицам, включая вознаграждения по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, расчеты с учредителями и иные доходы. Кроме того, предусматривается, что организации и ИП должны будут представлять данные о займах, кредитах, подоходный налог из которых уплачивается за счет средств этих организаций.

По мнению членов совета, введение дополнительной отчетности вызовет негативную реакцию со стороны как частных, так и государственных предприятий, поскольку предоставление столь широкого спектра персональных данных потребует значительных затрат времени и наличия специального персонала, а, следовательно, повлечет значительные финансовые издержки.

"Более того, индивидуальные сведения об некоторых выплачиваемых нанимателем доходах уже представляются в различные государственные органы, в частности, в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Поэтому параллельное представление одной и той же информации в различные адреса не просто экономически нецелесообразно, но даже абсурдно", — уверены в совете.

По мнению авторов предложения, формирование единого информационного ресурса обеспечило бы возможность накопления, хранения и получения актуальных и репрезентативных данных, необходимых для выработки и реализации различных социально-экономических проектов и программ.

По информации совета, правительство должно принять по этому вопросу согласованное решение до 1 сентября.
Алексей Александров, БелаПАН.

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