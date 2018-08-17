В Ивьевском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели в ДТП пассажира автомобиля

Минск, 17 августа. Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса).



Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, на автодороге Савгути — Гончары — Дайлиды вблизи города Ивье 16 августа около 22 часов водитель автомобиля Audi 100 не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, 30-летний житель Гродно, с телесными повреждениями был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где скончался от полученных травм.



На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила четверых человек, следовавших в автомашине Audi 100 вместе с погибшим и не пострадавших в результате ДТП, которые отрицали, что в момент ДТП управляли транспортным средством.



В целях установления подозреваемого лица следователи с участием экспертов осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, "изъяли ряд следов и объектов, провели комплекс иных процессуальных и следственных действий". В свою очередь, сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых подозрения в совершении преступления пали на находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего жителя Волковыска из числа указанных выше лиц.



Следственные действия с участием подозреваемого и иных лиц продолжаются. Начато проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, транспортно-трасологической, автотехнической, одорологической, судебно-биологической и иных криминологических исследований. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого.



Окончательная квалификация действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования уголовного дела.