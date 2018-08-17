17.08.2018 17:39 Общество
В Ивьевском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели в ДТП пассажира автомобиля
Минск, 17 августа. Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса).
Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, на автодороге Савгути — Гончары — Дайлиды вблизи города Ивье 16 августа около 22 часов водитель автомобиля Audi 100 не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, 30-летний житель Гродно, с телесными повреждениями был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где скончался от полученных травм.
На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила четверых человек, следовавших в автомашине Audi 100 вместе с погибшим и не пострадавших в результате ДТП, которые отрицали, что в момент ДТП управляли транспортным средством.
В целях установления подозреваемого лица следователи с участием экспертов осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, "изъяли ряд следов и объектов, провели комплекс иных процессуальных и следственных действий". В свою очередь, сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых подозрения в совершении преступления пали на находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего жителя Волковыска из числа указанных выше лиц.
Следственные действия с участием подозреваемого и иных лиц продолжаются. Начато проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, транспортно-трасологической, автотехнической, одорологической, судебно-биологической и иных криминологических исследований. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого.
Окончательная квалификация действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования уголовного дела.
Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, на автодороге Савгути — Гончары — Дайлиды вблизи города Ивье 16 августа около 22 часов водитель автомобиля Audi 100 не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, 30-летний житель Гродно, с телесными повреждениями был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где скончался от полученных травм.
На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила четверых человек, следовавших в автомашине Audi 100 вместе с погибшим и не пострадавших в результате ДТП, которые отрицали, что в момент ДТП управляли транспортным средством.
В целях установления подозреваемого лица следователи с участием экспертов осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, "изъяли ряд следов и объектов, провели комплекс иных процессуальных и следственных действий". В свою очередь, сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых подозрения в совершении преступления пали на находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего жителя Волковыска из числа указанных выше лиц.
Следственные действия с участием подозреваемого и иных лиц продолжаются. Начато проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, транспортно-трасологической, автотехнической, одорологической, судебно-биологической и иных криминологических исследований. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого.
Окончательная квалификация действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования уголовного дела.