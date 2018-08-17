Следователи устанавливают обстоятельства убийства сотрудника милиции и покушения на убийство еще одного

Минск, 17 августа. В Ивацевичском районе следователями устанавливаются обстоятельства убийства сотрудника милиции и покушения на убийство еще одного, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



По данным следствия, в деревне Бобровичи 17 августа текущего года местный житель 1961 года рождения открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия. В результате противоправных действий мужчины один из сотрудников милиции 1976 года рождения смертельно ранен, второй — в тяжелом состоянии госпитализирован. Подозреваемый задержан.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.



Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14 п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



"В ближайшее время мужчина будет освидетельствован на предмет нахождения в наркотическом или алкогольном опьянении. Следователями будут назначены необходимые экспертные исследования, в числе которых психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит психическое состояние подозреваемого лица", — говорится в сообщении СК.