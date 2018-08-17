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Дата распечатки: 17.08.2018 21:19
 
17.08.2018 20:48 Экономика

Белорусским аграриям осталось убрать 9% площадей

Минск, 17 августа. Белорусским аграриям осталось убрать 9% площадей. Ожидается, что рубеж в 5 миллионов тонн зерна будет преодолен уже к вечеру 17 августа, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Уборочная кампания подходит к завершению. Самый богатый урожай у Минской области — в закромах миллион 264 тысячи тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. А вот за четвертое место борьба на финише обостряется.

Могилевские аграрии с небольшим перевесом опережают витебских коллег. Гомельская область — на последнем месте. Намолот региона составляет без малого 550 тысяч тонн.
БелаПАН.

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