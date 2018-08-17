17.08.2018 20:48 Экономика
Белорусским аграриям осталось убрать 9% площадей
Минск, 17 августа. Белорусским аграриям осталось убрать 9% площадей. Ожидается, что рубеж в 5 миллионов тонн зерна будет преодолен уже к вечеру 17 августа, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.
Уборочная кампания подходит к завершению. Самый богатый урожай у Минской области — в закромах миллион 264 тысячи тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. А вот за четвертое место борьба на финише обостряется.
Могилевские аграрии с небольшим перевесом опережают витебских коллег. Гомельская область — на последнем месте. Намолот региона составляет без малого 550 тысяч тонн.
Уборочная кампания подходит к завершению. Самый богатый урожай у Минской области — в закромах миллион 264 тысячи тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. А вот за четвертое место борьба на финише обостряется.
Могилевские аграрии с небольшим перевесом опережают витебских коллег. Гомельская область — на последнем месте. Намолот региона составляет без малого 550 тысяч тонн.