17.08.2018 08:49 Общество, Беларусь — Евросоюз
В Варшаве задержан белорус, который подозревается в оскорблении польского флага
Минск, 17 августа. В Варшаве полиция задержала 35-летнего гражданина Беларуси, который подозревается в оскорблении польского флага.
Как сообщает польское издание Wprost, утром 14 августа на улице Красивой белорус выгуливал собак. Мужчина подошел к обелиску погибшим солдатам Армии Крайовой, взял один из установленных возле него польских флагов и бросил его своим собакам. Затем начал топтать флаг ногами.
Свидетелем произошедшего стала местная жительница, которая вызвала полицию.
Белоруса задержали. Ему предъявлено обвинение в оскорблении польского флага. Уголовный кодекс Польши предусматривает за это преступление до года лишения свободы.
Как сообщает польское издание Wprost, утром 14 августа на улице Красивой белорус выгуливал собак. Мужчина подошел к обелиску погибшим солдатам Армии Крайовой, взял один из установленных возле него польских флагов и бросил его своим собакам. Затем начал топтать флаг ногами.
Свидетелем произошедшего стала местная жительница, которая вызвала полицию.
Белоруса задержали. Ему предъявлено обвинение в оскорблении польского флага. Уголовный кодекс Польши предусматривает за это преступление до года лишения свободы.