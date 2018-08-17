Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/17/eu_969060/
Дата распечатки: 17.08.2018 10:07
 
17.08.2018 08:49 Общество, Беларусь — Евросоюз

В Варшаве задержан белорус, который подозревается в оскорблении польского флага

Минск, 17 августа. В Варшаве полиция задержала 35-летнего гражданина Беларуси, который подозревается в оскорблении польского флага.

Как сообщает польское издание Wprost, утром 14 августа на улице Красивой белорус выгуливал собак. Мужчина подошел к обелиску погибшим солдатам Армии Крайовой, взял один из установленных возле него польских флагов и бросил его своим собакам. Затем начал топтать флаг ногами.

Свидетелем произошедшего стала местная жительница, которая вызвала полицию.

Белоруса задержали. Ему предъявлено обвинение в оскорблении польского флага. Уголовный кодекс Польши предусматривает за это преступление до года лишения свободы.
Андрей Середа, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 17 Август 2018, 10:07
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск