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Дата распечатки: 17.08.2018 19:36
 
17.08.2018 18:09 Политика, Беларусь — Евросоюз

Президент Эстонии отметила важность укрепления белорусско-эстонского диалога как по линии официальных структур, так и гражданского общества

Минск, 17 августа. Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Качанов вручил верительные грамоты президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в ходе беседы руководитель белорусской дипмиссии проинформировал главу эстонского государства "о важнейших аспектах развития белорусско-эстонских отношений, перспективах роста взаимного товарооборота, состоявшихся и планируемых взаимных визитах делегаций высокого уровня, предстоящих международных конференциях в Минске".

Кальюлайд со своей стороны отметила высокую важность укрепления белорусско-эстонского диалога как по линии официальных структур, так и гражданского общества. Обратила особое внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий и цифрового государства.

Президент Эстонии также выразила заинтересованность в углублении торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Эстонией, развитии отношений в сфере культуры.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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