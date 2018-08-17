Президент Эстонии отметила важность укрепления белорусско-эстонского диалога как по линии официальных структур, так и гражданского общества

Минск, 17 августа. Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Качанов вручил верительные грамоты президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.



Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в ходе беседы руководитель белорусской дипмиссии проинформировал главу эстонского государства "о важнейших аспектах развития белорусско-эстонских отношений, перспективах роста взаимного товарооборота, состоявшихся и планируемых взаимных визитах делегаций высокого уровня, предстоящих международных конференциях в Минске".



Кальюлайд со своей стороны отметила высокую важность укрепления белорусско-эстонского диалога как по линии официальных структур, так и гражданского общества. Обратила особое внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий и цифрового государства.



Президент Эстонии также выразила заинтересованность в углублении торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Эстонией, развитии отношений в сфере культуры.