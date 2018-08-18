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Дата распечатки: 18.08.2018 05:13
 
18.08.2018 04:28 Спорт

Белорусская теннисистка Соболенко вышла в полуфинал крупного турнира в Цинциннати и встретится с первой ракеткой мира

Минск, 18 августа. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-е место в рейтинге ВТА) вышла в полуфинал турнира в Цинциннати (США) с призовым фондом 2.874.299 долларов.

В ночь на 18 августа лучшая спортсменка страны 2017 года по итогам опроса БелаПАН победила в четвертом круге американку Мэдисон Кейс (13) — 6:3, 6:4.

До этого Соболенко одолела Йоханну Конту из Великобритании (39) — 4:6, 6:3, 6:4, восьмую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии — 2:6, 6:3, 7:5, а также француженку Каролин Гарсия (5) — 6:3, 3:6, 7:5.

За выход в финал Соболенко будет соперничать с первым номером мирового рейтинга Симоной Халеп из Румынии. Ранее они встречались один раз: в четвертьфинале турнира в Шэньчжене (Китай) в начале января нынешнего года. Сильнее была Халеп (6:2, 6:2).

Год назад белорусская спортсменка дебютировала в Цинциннати и не смогла пройти дальше второго круга квалификации. Тогда она занимала 110-е место в рейтинге.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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