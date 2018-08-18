Правительство одобрило проект соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в области науки и технологий

Минск, 18 августа. Постановлением Совета министров Беларуси от 16 августа № 605 одобрен проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области науки и технологий в качестве основы для проведения переговоров.





Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения с разрешением при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, сообщает пресс-служба правительства.













Ведомству также делегировано право на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.