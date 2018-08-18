Подразделения УСК по Минску расследуют уголовные дела, в которых фигурируют цифровые валюты

Минск, 18 августа. Подразделения управления Следственного комитета по Минску расследуют уголовные дела, в которых фигурируют цифровые валюты.



"Злоумышленники не отстают от трендов, их интересы корректируются в унисон с развитием технологий. Криптовалюта стала не только темой для горячих споров специалистов, но и объектом преступного посягательства либо наживкой, которую используют мошенники. Подобные примеры в последнее время регулярно фиксируются столичными следователями", — сообщает отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.



Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Борисова по ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере). Установлено, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже криптовалюты, на которое откликнулся житель Гродно, согласившись купить ее за 14 тысяч рублей. Они договорились о личной встрече в столице, в ходе которой "продавец" продемонстрировал мобильное приложение, имитирующее зачисление криптовалюты на счет. Потерпевший поверил в реальность сделки и передал вышеуказанную сумму наличных денег. Когда покупатель вернулся в Гродно, он обнаружил, что никакого перевода не производилось, а продемонстрированное приложение работало в тестовом режиме. Меры, принятые потерпевшим по установлению связи с "продавцом", успеха не принесли. В рамках расследования изъят мобильный телефон для исследования способа совершения преступления.



В декабре 2017 года — январе 2018-го неустановленное лицо из корыстной заинтересованности осуществило несанкционированный доступ к мультикошельку криптовалют, принадлежащему 44-летнему жителю Минска. В результате похищены денежные средства (криптовалюты) на общую сумму в эквиваленте более 6,3 тыс. рублей. По факту совершения преступления Заводским (Минска) районным отделом СК возбуждено дело по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности).



Следственный комитет обращает внимание на необходимость осторожного отношения к предложениям о покупке/продаже криптовалют, учитывая ограниченную распространенность и особенности их законодательного регулирования в Беларуси.