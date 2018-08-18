Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/18/969205/
Дата распечатки: 18.08.2018 14:50
 
18.08.2018 12:42 Политика, Экономика

Лукашенко сменил руководство правительства, премьер-министром назначен Румас

Минск, 18 августа. Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Об этом БелаПАН стало известно из источников, близких к правительству.
Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, который руководил аппаратом Совета министров.

Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", а также Владимир Кухарев, который до этого занимал должность зампредседателя КГК. Помимо этого, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, являвшийся послом Беларуси в России.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информатизации — Константин Шульган, министром экономики — Дмитрий Крутой.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

(Будет дополнено.)
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 18 Август 2018, 14:50
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск