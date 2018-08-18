18.08.2018 12:42 Политика, Экономика
Лукашенко сменил руководство правительства, премьер-министром назначен Румас
Минск, 18 августа. Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Об этом БелаПАН стало известно из источников, близких к правительству.
Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, который руководил аппаратом Совета министров.
Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", а также Владимир Кухарев, который до этого занимал должность зампредседателя КГК. Помимо этого, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, являвшийся послом Беларуси в России.
Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информатизации — Константин Шульган, министром экономики — Дмитрий Крутой.
Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.
(Будет дополнено.)
Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", а также Владимир Кухарев, который до этого занимал должность зампредседателя КГК. Помимо этого, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, являвшийся послом Беларуси в России.
Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информатизации — Константин Шульган, министром экономики — Дмитрий Крутой.
Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.
(Будет дополнено.)