Лукашенко сменил руководство правительства, премьер-министром назначен Румас

Минск, 18 августа. Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Об этом БелаПАН стало известно из источников, близких к правительству.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, который руководил аппаратом Совета министров.



Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, возглавлявший концерн "Белнефтехим", а также Владимир Кухарев, который до этого занимал должность зампредседателя КГК. Помимо этого, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, являвшийся послом Беларуси в России.



Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информатизации — Константин Шульган, министром экономики — Дмитрий Крутой.



Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.



(Будет дополнено.)