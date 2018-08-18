Минск, 18 августа. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) рассчитывает на расширение участия в торгах российских поставщиков металлопродукции. Речь об этом шла на состоявшейся на днях в Москве встрече представителя БУТБ с исполнительным директором Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Владимиром Пастуховым, сообщает пресс-служба биржи.



"В ходе переговоров стороны отметили, что, несмотря на ежегодный рост количества и объемов биржевых сделок, совершаемых на российско-белорусском рынке металлопродукции, потенциал использования биржевого механизма реализуется не полностью. В этой связи планируется выработать комплекс совместных мер по привлечению российских компаний, в том числе членов РСПМ, к участию в биржевых торгах металлопродукцией", — говорится в сообщении.



Российский союз поставщиков металлопродукции создан в 1997 году и объединяет более 100 металлургических и металлоторговых компаний, обеспечивающих более 50% поставок металлопродукции на рынок Российской Федерации.



В январе—июле 2018 года сумма сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", достигла 2,2 млрд долларов, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



При этом самый весомый вклад в биржевой товарооборот внесла секция металлопродукции — 152 тыс. сделок на 822 млн рублей (на 30% больше). Почти 75% этой суммы, или 615 млн, обеспечили поставки черных металлов и изделий из них на внутренний рынок. За тот же период на 16%, до 40 млн, вырос объем реализации цветных металлов и изделий из них.