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Дата распечатки: 19.08.2018 09:01
 
19.08.2018 07:27 Спорт

Соболенко проиграла первой ракетке мира Халеп в полуфинале турнира в Цинциннати

Минск, 19 августа. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-е место в рейтинге ВТА) не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати (США) с призовым фондом 2.874.299 долларов.

В ночь на 19 августа лучшая спортсменка страны 2017 года по итогам опроса БелаПАН проиграла первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии — 3:6, 4:6.

До этого Соболенко одолела Йоханну Конту из Великобритании (39) — 4:6, 6:3, 6:4, восьмую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии — 2:6, 6:3, 7:5, француженку Каролин Гарсия (5) — 6:3, 3:6, 7:5 и американку Мэдисон Кейз (13) — 6:3, 6:4.

Год назад белорусская спортсменка дебютировала в Цинциннати и не смогла пройти дальше второго круга квалификации. Тогда она занимала 110-е место в рейтинге.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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