Лукашенко: Если у Жарко коррупционеры кругом — как я могу работать с таким человеком

Минск, 19 августа. Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства 18 августа заявил о недопустимости коррупционных проявлений во властных структурах.



Реагируя на комментарии в СМИ, Лукашенко отметил, что "некоторые наши граждане слишком радикальны и советуют президенту: "Сажать всех надо, а не увольнять".



"Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — И их немало уже посадили — тех, кто нарушает этот закон. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей… Все будет по закону".



"И вас хочу об этом предупредить особо, — обратился глава государства к новым членам правительства. — Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы — люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей. У меня нет привычки ходить за чиновником, и даже членом правительства, смотреть, куда он пошел. Ходите, куда хотите. Это ваше право. Вы должны видеть, чем живет общество, и вы живете в этом обществе. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было".



"Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы — мои "дети". Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства правительства) уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков — и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе... Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?" — сказал Лукашенко.



Как сообщалось, в конце июня стало известно о вскрытии Комитетом госбезопасности масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения. Среди задержанных назывались замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак, начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов, гендиректор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий.



29 июня вице-премьер Василий Жарко заявил журналистам, что не знал о существовании масштабной коррупционной схемы в здравоохранении. "Если бы я знал, то были бы меры приняты еще тогда. Мы действительно контролируем ситуацию в стране, — сказал чиновник. — Закупки — это такой непростой вопрос, что рабочий день свой начинали и завершали организациями закупок. Если где-то мы что-то чувствовали — сразу принимали меры в отношении виновных, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что в такое дело вырастет, я просто не ожидал".