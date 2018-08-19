Лукашенко: Президенту не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос

Минск, 19 августа. Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства 18 августа отреагировал на "некоторые замечания общества в СМИ, интернете", в частности, по его словам, касающиеся "разноса" правительства на совещании в Оршанском районе 14 августа.



"Некоторые говорят, вот, президент устроил разнос. Некая показательная порка, кадровые чистки, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Никакой разнос, никакие чистки президенту невыгодны. Потому что правительство формирует президент. Да, он консультируется, изучает эти кандидатуры с общественными организациями… Но указ подписывает президент по назначению членов правительства. И что, вы хотите сказать, что я назначил этих членов правительства для того, чтобы разнос устроить? Это значит самому себе. Поэтому президенту ну никак не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос".



"Но если правительство, назначенное президентом, не то что не проводит тот курс, который обозначен, который народом выстрадан и поддержан этим правительством публично, да еще не выполняет решения президента… Какая должна быть моя реакция? Я что, должен со стороны смотреть?" — задался вопросом глава государства.



"У нас есть примеры недалеко, когда все смотрят со стороны и ничего не предпринимают. И вы знаете, какая реакция народа", — добавил Лукашенко.

