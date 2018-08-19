Лукашенко: Кадровые решения приняты, чтобы существующая система не пошатнулась

Минск, 19 августа. Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства 18 августа отреагировал на комментарии в СМИ и интернете, касающиеся его недавних кадровых решений.



"Некоторые глубже смотрят: "Это — приговор системе". Тот есть система власти, политика внутри страны не та, система плохая", — рассказал Лукашенко о некоторых комментариях людей.



"Это кому-то хочется, чтобы был такой приговор системе. Или, как некоторые говорят: "Система пошатнулась". Так вот эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась", — цитирует белорусского руководителя его пресс-служба.



По словам Лукашенко, другой системы в Беларуси нет, и никто не предложил другой системы и власти, и развития Беларуси взамен той, которая существует. "Одна болтовня", — обратил внимание глава государства.



"И потом, я уже тоже обращал внимание. Ведь, если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт. Это выстраданные решения вместе с правительством, с вами", — сказал он.



"Альтернативы никто не предложил", — констатировал Лукашенко.



Он также отметил, что некоторые говорят о необходимости привлекать на госдолжности управленцев из сферы бизнеса. "Не важно, откуда. Главное, чтобы он был профессионалом, опытным человеком. И если ты идешь в правительство, ты хотя бы представлять должен систему этого правительства", — считает Лукашенко.



Звучат также, по его словам, предложения объявить открытый конкурс на должности в правительстве. "Мы насмотрелись в странах Восточной Европы, в России их проводили, в Украине, мы насмотрелись на эти конкурсы. И что?" — сказал глава государства.



Он подчеркнул, что нужны опытные люди, умеющие что-то делать.





"Некоторые говорят, что Лукашенко сейчас назначит "близких к себе". Слушайте, я до президентства Сергея Николаевича (Румаса) вообще не знал. Знал его отца. Молодец, крепкий был человек. И внимательно к нему (Сергею Румасу) присматривался, несколько раз ему говорил свое мнение о его отце. Турчина я в основном узнал, когда поручил развивать IT-сферу. И многих других… И пусть Кухарев не думает, что он просто так переместился в Комитет госконтроля, а потом вернулся обратно. Да нет, это моя практика проверять людей в разных ипостасях. И то, что он побыл в Комитете госконтроля, то, что он увидел через призму КГК развитие нашей экономики, все недостатки увидел, — это благо, опыт. Что Петришенко вместе с Сергеем Николаевичем занимались формированием ЕАЭС, хорошо знают главного нашего экономического и политического партнера — Россию — это тоже очень важно. Им придется заниматься этими вопросами", — рассказал Лукашенко о том, по каким критериям осуществлялся подбор кандидатур.



Аналогично и в отношении Романа Головченко, который ранее работал в военно-промышленном комплексе, а затем на дипломатических должностях, отметил он.



"Поэтому нет здесь случайных людей! Какой тут еще конкурс может быть? Что, таких, как Петришенко и Головченко, куча, под триста человек, чтобы между ними конкурс проводить? Это выращенное новое поколение руководителей. И дай бог, чтобы мы не ошиблись, и вы были преданными и надежными людьми, чтобы не случилось, как у нас в системе здравоохранения: коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. И притом благо свое обеспечивали за счет роста цен на лекарство и технику, которую мы закупали в больницы. Это значит, залезли в карман людей. Это высшая степень коррупции!" — заявил глава государства.



"Никакой близости, никакой любви у меня к моим подчиненным никогда не было. Да, я уважаю людей, которые отдают себя полностью делу. Которые выполняют, может, даже и не свойственные для них функции. Потому что они любят свою страну и народ. Вот если вы все будете хотя бы так, как я, любить нашу Беларусь и наш народ, у нас с вами получится работа", — резюмировал он.