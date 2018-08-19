Лукашенко поручил Кочановой взять под "железный контроль" качество импортируемой белорусской техники

Минск, 19 августа. Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства 18 августа "отреагировал на некоторые поступающие письма от граждан России", сообщает пресс-служба президента.



"Мне пресс-служба положила. С ними (письмами и изложенными в них фактами) надо разобраться, где пишут россияне, реагируя на то, что я покритиковал Россию за то, что они нас блокируют и не дают нам равных конкурентных возможностей. Они там о нашей технике высказываются. Купил то, купил это… плохо работает", — отметил глава государства.



"Понятно, это железо. Не везде даже железо виновно: человек, может быть, не так эксплуатировал. Но в этом есть смысл. Я говорил о качестве работы нашей промышленности прежде всего. Почему не предъявляют претензий к нашим продуктам питания… Никто не предъявляет в России. Наоборот, стремятся их купить. А отдельные виды техники критикуют", — обратил внимание Лукашенко.



Он поручил главе Администрации президента Наталье Кочановой взять этот вопрос под "железный контроль". "Виноват если кто-то… Каждое крупное изделие маркируется, отдел технического контроля или какие-то там контроллеры штампы ставят… Смотрите, если виноват — жесточайше", — сказал Лукашенко.



"Вот того надо сажать. Потому что они (допускающие выпуск некачественной или бракованной продукции) вреда не меньше приносят, чем эти коррупционеры и плохие чиновники. Если мы будем делать некачественную продукцию, грош цена нашей стране, а тем более нашей экономике. Качество — это главный вопрос", — подчеркнул белорусский руководитель.



Напомним, посещая 10 августа "Гомсельмаш", Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.



"Я хочу сохранить "Гомсельмаш", понимаете? У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам. Публично об этом говорю. Они просто не хотят видеть… Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — заявил Лукашенко. Сюжет об этом был показан в выпуске новостей телеканала СТВ.



"Они упрекают американцев и Запад, что они такие-сякие, "неконкурентное преимущество" — цитирую премьера России — создают. А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем и живем", — подчеркнул Лукашенко.



Он также отметил, что против продажи ОАО "Гомсельмаш". "Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", — сказал он.



Лукашенко заявил, что знает, к чему может привести подобная приватизация. "Ростсельмаш" давно предлагает — давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок", — подчеркнул глава государства.



"Один выход — качество. Тогда никто российскую технику покупать не будет, потому что это комбайн не российский, там уже импортный комбайн. Но они за эти деньги, как мы, жить не будут. Они продадут комбайн, пусть даже по нашей цене там свой, но на запчастях и обслуживании разденут крестьянина. Мы этого делать не должны и не будем. Крестьянина российского в том числе. И этим мы можем превзойти их. Это наше конкурентное преимущество: качество, честность, порядочность в отношении к покупателю", — отметил он.