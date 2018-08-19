Лукашенко: Никаких потемкинских деревень в Беларуси нет и никогда не будет

Минск, 19 августа. "Никаких потемкинских деревень в Беларуси нет и никогда не будет", — завил Александр Лукашенко 18 августа во время назначения правительства.



"Некоторые переживают, что к моему приезду, визиту в тот или иной регион Беларуси марафет наводят. Кто дороги меняет, кто еще что-то… Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же президент приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение к Президенту", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



"Ну и потом, то, что будет сделано, оно же там останется. Я же с собой это не заберу", — подчеркнул он.



Как заявил официальный лидер, "неприемлемо только одно: если наводят лоск с той стороны, откуда подъедет президент". "Но вы знаете мою практику. Никогда такого не было, чтобы я подошел со стороны этого лоска и не зашел с обратной стороны. Поэтому я все вижу", — сказал он.



"Но люди должны понимать, что благосостояние, чистота и порядок в городе, на селе, в деревне зависят не только от чиновников, но и от самих этих людей, — добавил глава государства. — Поэтому если кто-то к приезду Президента сделает доброе дело, я буду только благодарен. Но это должно быть планово, люди должны видеть пользу от этого, это не должно быть показушным. Никаких потемкинских деревень в Беларуси нет и никогда не будет".



Как сообщалось, в ходе посещения ОАО "Техника связи" в городе Барань Оршанского района 13 августа Александр Лукашенко изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию. "Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", — заявил глава государства.

