В первом после разгрома от "Зенита" матче белорусского чемпионата минское "Динамо" проиграло одному из аутсайдеров

Минск, 20 августа. В футбольном чемпионате страны завершился более чем трехнедельный перерыв, связанный с выступлением белорусских клубов в квалификационных раундах еврокубков.



Минское "Динамо" после разгромного поражения от российского "Зенита" (1:8) и вылета из квалификации Лиги Европы проиграло дома одному из аутсайдеров "Городее" — 0:2 (Дубайич, 27, Лебедев, 62).



Остальные результаты 18-го тура (17—19 августа): "Днепр" — "Неман" — 0:0, "Минск" — "Смолевичи" — 0:0, "Торпедо-БелАЗ" — "Ислочь" — 2:1 (Павловец, 19, Горбачик, 22 — Комаровский, 4), "Витебск" — "Луч" — 2:0 (Вергейчик, 60, Печенин, 90+2), "Слуцк" — "Шахтер" — 1:3 (Бордачев, 53, в свои ворота — Лаптев, 7, Бакай, 15, Баланович, 24).



20 августа пройдет встреча "Торпедо" — "Гомель".



Матч "Динамо" Бр — БАТЭ перенесен на 31 октября.



Положение команд: БАТЭ — 44 очка (17 матчей; разница мячей 30-10), "Витебск" — 37 (17; 27-10), "Динамо" Мн — 37 (17; 21-9), "Шахтер" — 35 (17; 22-7), "Торпедо-БелАЗ" — 30 (17; 19-13), "Слуцк" — 30 (18; 22-14), "Динамо" Бр — 26 (17; 29-21), "Неман" — 26 (18; 17-21), "Ислочь" — 17 (18; 10-17), "Гомель" — 16 (17; 9-21), "Минск" — 16 (18; 18-22), "Смолевичи" — 15 (18; 14-19), "Городея" — 15 (18; 13-22), "Торпедо" — 12 (17; 7-20), "Днепр" — 12 (18; 9-23), "Луч" — 11 (18; 13-31).