20.08.2018 08:28 Общество
На автостоянке оздоровительного комплекса в Чашникском районе сгорели три автомобиля
Минск, 20 августа. На автостоянке оздоровительного комплекса "Сосновый бор " возле деревни Столбцы Чашникском районе минувшей ночью сгорели три автомобиля.
Как сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС, сообщение о загорании автомобиля на парковке поступило в 2.49.
В результате пожара повреждены три легковых автомобиля.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС, сообщение о загорании автомобиля на парковке поступило в 2.49.
В результате пожара повреждены три легковых автомобиля.
Причина пожара устанавливается.