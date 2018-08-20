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Дата распечатки: 20.08.2018 09:13
 
20.08.2018 08:28 Общество

На автостоянке оздоровительного комплекса в Чашникском районе сгорели три автомобиля

Минск, 20 августа. На автостоянке оздоровительного комплекса "Сосновый бор " возле деревни Столбцы Чашникском районе минувшей ночью сгорели три автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС, сообщение о загорании автомобиля на парковке поступило в 2.49.

В результате пожара повреждены три легковых автомобиля.

Причина пожара устанавливается.
Андрей Середа, БелаПАН.

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