Лукашенко: Убежден, что дружественные отношения с Венгрией будут содействовать развитию конструктивного двустороннего взаимодействия в различных отраслях

Минск, 20 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера и народ этой страны с национальным праздником — Днем Святого Иштвана.



"Убежден, что дружественные отношения, которые сложились между нашими государствами, будут и в дальнейшем содействовать развитию конструктивного белорусско-венгерского взаимодействия в различных отраслях", — цитирует главу государства пресс-служба президента.



Дипломатические отношения между Беларусью и Венгрией установлены 12 февраля 1992 года. Посольство Беларуси в Венгрии открыто в январе 2000 года, венгерское в Минске — в декабре 2007 года.



Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Венгрии сегодня насчитывает 17 международных договоров. Предметами регулирования договоров являются вопросы торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества; сотрудничества по правовым и налоговым вопросам, в области сельского хозяйства, спорта, туризма, образования, обороны, а также автомобильного сообщения. Между странами действует безвизовый режим въезда по дипломатическим и служебным паспортам.



За шесть месяцев текущего года товарооборот Беларуси и Венгрии составил 93.717,7 тыс. долларов и вырос по отношению к тому же периоду 2017 года на 9,2%. Экспорт составил 33.340,4 тыс. долларов и вырос на 5,6%, импорт — 60.377,3 тыс. долларов с ростом на 11,3%. Отрицательное сальдо — 27.036,9 тыс. долларов.