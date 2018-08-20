Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в топ-25 мирового рейтинга

Минск, 20 августа. Двадцатилетняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 25-е место (+9 позиций по сравнению с предыдущей версией) в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Свежий рейтинг опубликован 20 августа.



Это лучшая позиция в мировом рейтинге для Соболенко в карьере. До этого наиболее высоким было 32-е место.



На прошлой неделе Соболенко дошла до полуфинала турнира "Мастерс" в Цинциннати (США) с призовым фондом 2.874.299 долларов. В полуфинале белоруска проиграла первой ракетке мира Симоне Халеп из Румынии — 3:6, 4:6. До этого Соболенко одолела Йоханну Конту из Великобритании (39) — 4:6, 6:3, 6:4, восьмую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии — 2:6, 6:3, 7:5, француженку Каролин Гарсия (5) — 6:3, 3:6, 7:5 и американку Мэдисон Кейз (13) — 6:3, 6:4.



В первой сотне мирового рейтинга находятся еще три белоруски. 24-летняя Александра Саснович занимает 37-е место (-1). 19-летняя Вера Лапко находится на 70-й (-4) строке. 28-летняя Виктория Азаренко поднялась с 87-го на 80-е место.