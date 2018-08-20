В Беларуси введены временные ограничения на ввоз свинины из китайской провинции Хэнань в связи с АЧС

Минск, 20 августа. В Беларуси 17 августа введены временные ограничения на ввоз свинины из китайской провинции Хэнань, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.



Ограничения введены в связи с зарегистрированным в провинции случаем заболевания свиней АЧС (африканской чумой свиней).



Таким образом, в Беларусь запрещено ввозить из Хэнаня живых свиней, сперму хряков, свинину и продукты ее переработки, в том числе мясо диких кабанов, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетину, охотничьи трофеи, корма и кормовые добавки для животных, в том числе из птицы и рыбы, кроме готовых, термически обработанных кормов и добавок для кошек и собак. Корма и добавки для кошек и собак, содержащие свиноводческое сырье, также ввозить запрещено.



Ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Беларуси, на прошедшие термообработку шроты для производства комбикормов для животных и комбикорма для ценных видов рыб.



Отменяются ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров. Растительные корма и кормовые добавки для животных, вышедшие из провинции Хэнань до 17 августа включительно, могут следовать в Беларусь в обычном режиме.



Кроме того, Минсельхозпрод считает необходимым принять дополнительные меры контроля по биологической защите крупных свиноводческих комплексов, а также ферм и хозяйств всех форм собственности.