Румас: Не стоит ожидать ревизии принятых решений и революционных разворотов

Минск, 20 августа. От нового руководства правительства не стоит ожидать "ревизии принятых решений и революционных разворотов", заявил премьер-министр Сергей Румас 20 августа после того, как его представила в должности аппарату Совета министров глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Сергей Румас поблагодарил Александра Лукашенко за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства. "Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично. Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях", — цитирует нового премьера пресс-служба Совмина.



По его словам, стоящие перед правительством задачи известны и определены программными документами. "Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства", — сказал он.



Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до этого руководитель аппарата Совета министров. Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко и Владимир Кухарев. Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, спорт.



Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информатизации — Константин Шульган, министром экономики — Дмитрий Крутой, до этого первый замминистра. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.



Справка БелаПАН. Сергей Румас родился 1 декабря 1969 года в Гомеле. В 1990 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности "финансовое обеспечение войск", в 1995 году — Академию управления при Кабинете министров Беларуси по специальности "организация и управление внешнеэкономической деятельности". Кандидат экономических наук.



Профессиональный банкир. Работал в системе Госбанка СССР, затем в коммерческих банках, пока не перешел в "Беларусбанк".



22 сентября 2005 года Лукашенко дал согласие на назначение Румаса председателем правления ОАО "Белагропромбанк".



В 2010—2012 годах был заместителем премьер-министра, с августа 2012 года — председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь".



С апреля 2011 года — председатель Белорусской федерации футбола.