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Дата распечатки: 20.08.2018 14:06
 
20.08.2018 13:20 Экономика, Финансы

Доллар США и российский рубль подешевели на первых торгах недели

Минск, 20 августа. 20 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и российский рубль подешевели, евро — подорожал.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0005 рубля (0,02%) и составил 2,3371 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0028 рубля (0,14%) до 2,0480 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0112 рубля (0,37%) и составил 3,0498 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 72 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,3050 рубля и составил 67,1807 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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