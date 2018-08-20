Доллар США и российский рубль подешевели на первых торгах недели

Минск, 20 августа. 20 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и российский рубль подешевели, евро — подорожал.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0005 рубля (0,02%) и составил 2,3371 рубля.



Курс доллара США снизился на 0,0028 рубля (0,14%) до 2,0480 рубля.



Курс российского рубля уменьшился на 0,0112 рубля (0,37%) и составил 3,0498 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 72 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,3050 рубля и составил 67,1807 рубля.