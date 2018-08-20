Лукашенко одобрил проект соглашения о реадмиссии между Беларусью и Украиной

Минск, 20 августа. Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Украиной о реадмиссии. Соответствующий указ подписан 20 августа, сообщила пресс-служба главы государства.



На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел.



По данным МВД, с начала конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины за дополнительной защитой и статусом беженца в Беларуси обратилось около 3 тыс. украинцев. Из них дополнительную защиту получили 2,5 тыс. За первую половину 2018 года ходатайства о защите в Беларуси подали 404 человека, 90% которых украинцы.