Румас: Руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается

Минск, 20 августа. Правительство ждет от Минэкономики новых идей касательно экономического развития Беларуси, заявил премьер-министр Сергей Румас 20 августа, представляя коллективу ведомства нового министра Дмитрия Крутого.

"Если правительство — это экономический штаб страны, то Министерство экономики, безусловно, является его ядром, — подчеркнул Румас. — Я жду от вас и от вашей команды новых идей. Потому что все мы понимаем, что время течет, все меняется, мир меняется вокруг нас очень быстро и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается".



"Вместе с тем мне очень бы хотелось, чтобы новые предложения не были чисто теоретическими и оторванными от жизни, а чтобы они прекрасно сопрягались с нашей действительностью и внедрение их не приводило к каким-то шокам", — заявил премьер.



Румас уточнил, что на следующей неделе правительство соберется для выработки окончательного варианта прогноза социально-экономического развития на 2019 год, который к 1 сентября должен быть представлен в Администрацию президента.



Он также высказал ожидание активной помощи Минэкономики в подготовке программы действий правительства.



Экс-главу министерства Владимира Зиновского премьер охарактеризовал как очень требовательного и активного руководителя и выразил надежду, что он "много еще принесет пользы нашей стране".



В свою очередь Зиновский заметил, что ему еще "на печке отдыхать рано" и он найдет, "где применить свои опыт и знание".



По мнению экс-министра, за почти четыре года его руководства министерством много сделано на благо развития экономики, в том числе внедрен программно-целевой метод прогнозирования. "К сожалению, многие наши предложения не всегда воспринимались в правительстве и других органах госуправления", — подчеркнул Зиновский.