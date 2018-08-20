Минск, 20 августа. Эксперт не ожидает значительного всплеска активности покупателей и снижения цен на столичные новостройки.

"Серьезного всплеска активности покупателей с приходом осени мы не ожидаем. Некоторое оживление, безусловно, будет отмечаться, но оно будет не настолько массовым, чтобы повлиять на цены. Увеличение цен возможно лишь обоснованное— в результате стадий строительной готовности, наличия отделки. О заметном снижении цен тоже пока говорить нет оснований", — заявила в комментарии БелаПАН руководитель компании "Твоя столица — Новостройцентр" Наталья Жалова.

По информации агентства, цены в классе "эконом" составляют для однокомнатных квартир средней площадью 43 кв. м 49.500 долларов, двухкомнатных (60 кв. м) — 66.000, трехкомнатных (78 кв. м) — 85.000; в классе "стандарт" — 56.000 (45 кв. м), 75.000 (60) и 92.000 (80) соответственно, в классе "комфорт" — 71.000 (45), 97.000 (65), 148.000 (97). В классе "престиж" — 97.500 (61), 132.000 (80), 192.500 (115).

"Наблюдавшаяся в последний год активность покупателей базировалась на подешевевших кредитах, которые для многих открыли ранее недоступные финансовые возможности. И многие решили этим воспользоваться. Из-за этого даже сезонность сошла на нет — квартиры покупались и в период летних отпусков, и сразу после нового года. Другого экономического обоснования увеличения спроса нет, поскольку доходы людей оставались и продолжают оставаться на прежнем уровне", — отметила Жалова.

Она заметила, что из-за интенсивного спроса цены пошли вверх. Причем наибольшее подорожание за последние 12 месяцев отмечено в новостройках класса "эконом" — в среднем на +17%. Усредненная однокомнатная квартира этого класса по сравнению с летом прошлого года подорожала на 5 тыс. долларов, двухкомнатная — на 9 тыс., трехкомнатная — почти на 15 тыс. долларов.

По ее словам, в настоящее время желающих воспользоваться кредитом для приобретения квартиры в новостройке меньше не стало. Но преобладающая часть потенциальных покупателей, а это не менее 70%, по определенным причинам рассчитывает только на собственные средства. "Желающих приобрести квартиру в новостройке меньше не стало. Другое дело, что поднявшиеся за год цены сделали новостройки для части потенциальных покупателей менее доступными", — отметила руководитель компании.

